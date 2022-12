Auto met twee inzittenden belandt ondersteboven in beek in Scherpenheuvel-Zichem

Een auto met daarin twee inzittenden is ondersteboven in de Zwarte Beek in Zichem belandt. Een passant zag het ongeval gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kon de twee personen uit het voertuig halen. Het duo was gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak.