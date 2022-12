Bassie de hond die woonwijk in Kortrijk terroriseert, moet naar dierenasiel: "We willen hem geen spuitje geven"

Gisterenavond is Bassie overgebracht naar het dierenasiel in Zwevegem. "We beseffen dat het zo niet meer kan. Bassie is een heel lieve hond, maar heeft nu eenmaal een stout kantje", vertelt zijn baasje Roselyne duidelijk geëmotioneerd. "Ik wil niet dat hij een spuitje krijgt, dus zoeken we nu een nieuwe thuis voor hem, eventueel bij vrienden."

Hond Adriaan houden de baasjes nu beter in de gaten: "Want als hij weer wegloopt, dan zullen we ook voor hem naar een oplossing moeten zoeken."