Bekende voetwegenactivist haalt slag thuis in Glabbeek: gemeente moet 45.500 euro aan dwangsommen  betalen

Ook met het gemeentebestuur van Glabbeek ligt Van Damme al jaren in de clinch. Onder andere over de trage weg nummer 43 in Attenrode. Op die trage weg staan voor een deel de gebouwen van een fruitbedrijf. Het bedrijf kreeg daarvoor in 2000 een bouwvergunning van de gemeente. In 2017 werd de trage weg afgeschaft door de gemeente, de provincie en de vrederechter. Maar daar ging Marc Van Damme niet mee akkoord en trok naar de rechtbank.