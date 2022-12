Bijna 19.000 automobilisten beboet in Brusselse LEZ in 2022

Het aantal boetes blijft in stijgende lijn gaan. In 2020 waren het er 12.321, in 2021 ging het al om 16.642 en gaat het al richting 19.000 bekeuringen. Een automobilist kan wel slechts één keer per kwartaal beboet worden. Van alle boetes die in 2022 werden uitgestuurd, is bijna de helft betaald.