Borgloon blaast nieuw leven in gedichtenwandeling met nieuwe streekgedichten

Volgens schepen Loes Ory (Open VLD-STROOP) vinden elk jaar veel toeristen hun weg naar Borgloon door het opmerkelijke landschap. "Onze wandel- en fietswegen doen het toeristisch al erg goed", zegt Ory. "We gaan dus niet investeren in nog meer wandel- en fietsroutes, maar we gaan onze bestaande routes wel verbeteren door er meer beleving aan toe te voegen. Deze gedichtenwandeling is bijvoorbeeld al jaren erg populair en daarom vonden we het belangrijk om nieuw leven te blazen in dit project. Later zullen ook andere fiets- en wandelroutes in onze gemeente opgewaardeerd worden met extra belevingselementen."