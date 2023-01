Brits naaktmodel Katie Price kreeg 16de borstvergroting in Overijse

"Het was niet de eerste keer dat Katie Price bij ons was voor een ingreep", vertelt dokter Plovier. "Ze is bij ons terecht gekomen omdat ik al enkele ingrepen had mogen doen bij mensen uit haar entourage."



Katie Price kreeg dan wel een 16de borstvergroting maar toch voert Plovier niet zomaar alle ingrepen uit die patiënten vragen. "Katie wou bijvoorbeeld enkele jaren geleden een facelift, maar dat heb ik toen geweigerd", vertelt Plovier. "Een facelift had zij toen zeker nog niet nodig. Ze is dan bij een andere kliniek wel geholpen, alleen was ze daar niet tevreden over en ik heb het later gecorrigeerd."



Bij plastische chirurgie bepaalt de patiënt op de eerste plaats wat hij of zij wil. Sommige patiënten willen dat je ziet dat ze een ingreep hebben gehad. Het mag er dus wat fake uitzien. "Maar dat moet natuurlijk niet", zegt Plovier. "Het is perfect mogelijk om een ingreep er helemaal natuurlijk te laten uitzien!"