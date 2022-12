Cannabisplantage met 1.500 planten ontdekt in oude kruidenierszaak in Bever, link met groter drugsnetwerk

Vanmorgen viel de politie binnen in een pand dat vroeger kruidenierszaak Prima was in Bever. Daar trof de politie een cannabisplantage aan van meer dan 1.500 planten. Er werd ook een persoon aangetroffen die illegaal in ons land is. Hij werd opgepakt en wordt verhoord door de politie. Hij zal ook voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.

"De interventie kadert in een grote drugsdossier dat al in juli van dit jaar door de Brusselse federale politie werd opgestart", zegt commissaris bij de politiezone Pajottenland Glenn Deherder. "Het is een onderzoek naar een grootschalige, criminele organisatie die zich bezighoudt met de import en export van verdovende middelen. Op 13 november waren er verschillende huiszoekingen over het hele land. 13 mensen werden van hun vrijheid beroofd, waarvan er vier aangehouden blijven. Tijdens de huiszoekingen werden 2 cannabisplantages ontmanteld. Zes voertuigen met verborgen ruimten werden in beslag genomen, net als een vuurwapen, 450.000 euro cash geld en heel wat luxevoorwerpen."

Door de huiszoekingen werd een link gevonden met de cannabisplantage in Bever. "Vandaag is in nauwe samenwerking een operatie uitgevoerd om de criminele organisatie verder te ontmantelen. Het gaat om een actieve plantage die goed verborgen was. We gaan nu verder met het onderzoek. Wat vandaag gevonden is, wordt nu verder geanalyseerd om h et hele netwerk in kaart te brengen", besluit commissaris Deherder.