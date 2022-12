China en Australië zoeken opnieuw toenadering na diplomatieke spanningen

Eerder op de dag bracht de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong een bezoek aan haar Chinese ambtgenoot Wang Yi in Peking. Het is het eerste Australische bezoek op hoog niveau in drie jaar tijd. "We kunnen onze relatie laten groeien en onze beide nationale belangen behartigen als beide landen verstandig omgaan met onze verschillen", zei ze aan het begin van de ontmoeting.

Er stond een gesprek op het programma over onder andere "culturele kwesties, handel en economische handelsblokkades en mensenrechten", schrijft de Australische website ABC.