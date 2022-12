"Close" van Lukas Dhont blijft in de running voor de Oscar voor beste buitenlandse film

Argentinië: "Argentina, 1985"

Oostenrijk: "Corsage"

België: "Close"

Cambodia: "Return to Seoul"

Denemarken: "Holy spider"

Frankrijk: "Saint Omer"

Duitsland: "All quiet on the Western front"

India: "Last film show"

Ierland: "The quiet girl"

Mexico: "Bardo, False chronicle of a handful of truths"

Marokko: "The blue caftan"

Pakistan: "Joyland"

Polen: "EO"

Zuid-Korea: "Decision to leave"

Zweden: "Cairo conspiracy"