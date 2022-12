Crisis in asielopvang verre van opgelost: "Staatssecretaris herhaalt dat ze inspanningen levert, maar op het terrein zien we dat niet"

"Een totaaloverzicht hebben we niet", zegt Tine Claus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij baseert zich op de wachtlijst van Fedasil, waarop nu zo'n 2.700 mensen staan. "Wij stellen vast dat de staatssecretaris blijft herhalen dat ze inspanningen levert, maar op het terrein zien we er geen."

2.000 dakloze asielzoekers: dat is zichtbaar in het straatbeeld. Maar tegelijk ook niet, want hoeveel er zich in de verschillende kraakpanden in de stad bevinden, weten we gewoon niet. Het meest zichtbaar zijn de mensen in tentjes in de buurt van het Klein Kasteeltje (een 50-tal) en in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan de Pachecolaan (enkele tientallen). In Schaarbeek is er een kraakpand in een voormalig kantoorgebouw waar naar schatting 800 asielzoekers een onderkomen hebben gevonden in erg precaire omstandigheden.