Districtsbestuur Borgerhout bedankt vrijwilligers die gemoederen konden bedaren na wedstrijden Marokko op WK

"Het is dankzij de goede samenwerking tussen het middenveld en het bemiddelingsteam van de politie dat het in Borgerhout over het algemeen goed is verlopen, op een paar incidenten na," zegt districtsschepen voor Jeugd Omar Al Jattari (Groen). “Wat de jeugdwerkers en de buurtvrijwilligers gedaan hebben tijdens het WK, is uitzonderlijk. Het zijn echte helden. In plaats van mee te feesten, hebben ze hun verantwoordelijkheid genomen en ervoor gezorgd dat alles in goede banen liep. Het district Borgerhout is hen heel dankbaar."