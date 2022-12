Elon Musk kondigt vertrek als baas van Twitter aan

"Zodra ik iemand heb gevonden die gek genoeg is om mij te vervangen", zegt Musk er zelf over, "zal ik ontslag nemen". Hij blijft wel bij het bedrijf, dat hij eind oktober kocht voor 44 miljard dollar, en wil zich daarna richten op de software- en serversteams.

De flamboyante miljardair had de peiling over zijn toekomst aan het hoofd van het socialemediabedrijf zelf georganiseerd. Een meerderheid van 57,5 procent van de ruim 17 miljoen stemmers koos uiteindelijk voor het vertrek van de miljardair als baas van Twitter. Bij de lancering van de poll had Musk verzekerd dat hij zich aan de uitslag ervan zou houden, maar het bleef lange tijd stil. De voorbije dagen leek hij dan weer in een reeks reacties op verschillende tweets te insinueren dat de uitslag is vertekend door de deelname van "bots" aan het stemproces.