Franse seriemoordenaar uit Netflix-serie "The serpent", Charles Sobhraj, komt vrij

Sobhraj kwam in 1976 vast te zitten in India, maar wist tien jaar later te ontsnappen. Na korte tijd werd hij weer opgepakt, maar in 1997 zat zijn celstraf erop. Na zijn straf vloog hij terug naar Frankrijk.



"Toen hij terugkeerde naar Frankrijk, leefde hij er bijna als een ster. Iedereen wist wat hij gedaan had", duidt correspondent Renout. "Er zijn beelden van een hele persmeute die hem stond op te wachten op het vliegveld. Hij heeft toen een hele reeks interviews gegeven over wat hij al dan niet heeft gedaan. Sobhraj heeft daar bovendien enorm veel geld mee verdiend", weet Renout nog.



Maar in 2003 reisde hij terug naar Nepal waar hij werd opgepakt voor de moord in de jaren zeventig op twee Amerikaanse toeristen, waar hij nog niet voor berecht was. "Daar zit hij tot op de dag van vandaag zijn straf uit", aldus Renout.