Gamba's in Ternat overleven vrieskoude niet 

Vorig jaar slaagde Eric De Muylder er nog in om de energiekosten te dragen. De energiefactuur was toen 17.000 euro voor de hele winter. Dit jaar verbruikte de warmtepompen die het water op temperatuur houden alleen al in december 7.000 euro.



"Ik ben nu een honderd kilogram kleine gamba's kwijt", zegt Eric De Muylder. "Maar de grotere die nu een 20 gram zwaar zijn, leven wel nog en ik heb ze bewaard voor Kerstmis en Nieuwjaar. En die gamba's ben ik nu aan het verkopen."



Voor de toekomst bekijkt Eric De Muylder of hij een manier vindt om energie zelf op te wekken met bijvoorbeeld een windmolen.