Europese gasprijs zakt onder de 100 euro

Op de belangrijkste Europese gasbeurs, de TTF, daalde de gasprijs even na opening onder de 100 euro per megawattuur (MWh). De laagste stand was 96,324 euro rond 9 uur. Even voor 10 uur ging de gasprijs boven de 100 dollar, om er vervolgens weer onder te duiken. Na 12.30 uur dook de prijs weer onder de 99 euro.