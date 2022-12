Geen bed meer vrij in AZ Oudenaarde: veel patiënten met luchtweginfecties

De volwassenenafdeling van het AZ Oudenaarde heeft haar maximale capaciteit bereikt. Er kunnen geen patiënten meer bij. Voor nieuwe patiënten die dringende hulp nodig hebben, wordt een oplossing gezocht, zegt voorzitter Stefaan Vercaemer: “Als mensen zich nu nog aanmelden, doen we eerst een triage."

"Zij die de meest dringende zorgen nodig hebben, nemen we wel nog op. We kijken dan in samenspraak met de dokters of andere patiënten vroeger naar huis gestuurd kunnen worden. Heel veel patiënten komen binnen met luchtweginfecties, veel meer dan normaal rond deze tijd van het jaar. Op de pediatrie liggen 10 kindjes, daar zijn nog enkele plaatsen vrij, maar de rest van ziekenhuis ligt vol.”

Bij het personeel is er voorlopig nog geen grote uitval. “De werkdruk is wel veel hoger dan normaal”, gaat Vercaemer verder. “Maar ze doen er alles aan om iedereen de beste zorgen te geven.”