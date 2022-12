Blaarmeersen in Gent krijgt vaste omheining om overlast te helpen vermijden, ook andere maatregelen de komende zomers 

Gent heeft beslist om een vaste omheining te plaatsen rond de strandzone van recreatiedomein de Blaarmeersen om overlast te voorkomen. De beslissing komt er na verschillende incidenten de voorbije zomers. "We hebben met alle partners gesproken en het blijkt dat een omheining een noodzaak is. We sluiten de omheining tijdens het zwemseizoen, als er redders zijn. Op alle andere momenten zijn er poorten die we open zetten", zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). "Het domein blijft dan vrij toegankelijk."