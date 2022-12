Gent investeert in workshops om inwoners eenzaamheid te helpen bestrijden

Het initiatief is er voor alle meerderjarige Gentenaars. “Iedereen van 18 tot 118 is welkom”, lacht Vanhoof. “Bij de sessies in Antwerpen merkten we dat we een heel heterogeen publiek bereikten. Er waren jonge 20-ers en mensen van boven de 70. Dat is ook echt de bedoeling. Deelnemers moeten het zien zitten om in groep te werken, de sessies verlopen in het Nederlands.” Deelnemen kost één euro per sessie, dus 10 euro in totaal. “We houden de drempel laag, maar vragen zo toch een beetje engagement.”