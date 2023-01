Glasbak in Halle zit week voor de feestdagen al overvol: "Het is een puinhoop"

"Het is ongewoon dat de glasbollen nu al vol zitten, want ze worden nochtans regelmatig geledigd', vertelt de woordvoerster van afvalophaler Intradura, Inge D'Hoe. "We volgen daarvoor een standaard planning. Maar wanneer de glasbollen vol zitten is het uiteraard niet de bedoeling dat je je glas gewoonweg ernaast zet. Je neemt het terug mee naar huis of je brengt het naar het containerpark. Daarbovenop moedigen we inwoners aan om Intradura te contacteren wanneer ze zien dat een glasbak vol zit zodat wij het van dichtbij kunnen opvolgen."