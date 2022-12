Groot gaslek met ontploffingsgevaar in Poperinge: huizen in de buurt worden ontruimd

Een ruime perimeter is ingesteld. 33 omwonenden werden geëvacueerd. Zij zijn tijdelijk naar woonzorgcentrum Ploventier vlakbij gebracht en naar de bibliotheek. Er is ook een buitenschoolse kinderopvang binnen de perimeter, die wordt uit voorzorg verplaatst naar het jeugdcentrum buiten de perimeter.

De gasleiding is al volledig afgesloten. Er is geen stroom in de Veurnestraat tussen het lokaal dienstencentrum De Bres en de bibliotheek van Poperinge. De stad vraagt ook om in de zone van het gaslek geen gsm's of andere elektronische toestellen te gebruiken.