Hertenkalfje sterft na aanrijding met speedpedelec in Mol

In Mol is een hertenkalfje gestorven nadat het is aangereden door een speedpedelec, een snelle elektrische fiets. Dat gebeurde -oh ironie- op het jaagpad langs het kanaal Bocholt-Herentals. De fietser, een vijftiger, heeft het dier met een vrij hoge snelheid geraakt. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. "Het kalfje lag gekwetst op het fietspad. We hebben Wildbeheer gecontacteerd. Zij zijn ter plaatse gekomen en zagen dat het dier in shock was, niet meer op zijn poten kon staan en stervende was. De jagers van wildbeheer hebben het hert hoogstwaarschijnlijk ter plaatse afgemaakt", zegt commissaris Stefaan Volckaerts van de lokale politie Balen Dessel Mol aan Radio2.

Volgens de politie is het niet geheel duidelijk of het gaat om een ree- dan wel een hertenkalfje aangezien de beide termen door elkaar gebruikt worden in het politieverslag. Volgens waarnemingen.be zijn er dit najaar in de zone rond het kanaal verschillende meldingen van damherten, vermoedelijk ontsnapte exemplaren die gekweekt worden voor hun vlees.