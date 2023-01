Hét jasje van Mama’s Jasje geveild voor de Warmste Week

Steven De Cort, vandaag uitbater van de platenwinkel My Generation in Halle, veilt nu het echte jasje voor de Warmste Week. Bijna was dat jasje verdwenen. “Ik wist zelfs niet meer dat ik het had”, vertelt Steven. “Tijdens de coronamaanden was ik aan het opruimen en toen vond ik het terug.”

De veiling is ook symbolisch. "Mijn mama was heel actief voor Poverello", vertelt Steven. "Ze zamelde stapels oude kleren in voor dat goede doel. Deze veiling komt dus op het juiste moment."

Wie wil bieden op het jasje kan een mailtje sturen naar info@mamasjasje.com. Bij het jasje krijg je meteen een gouden plaat voor de eerste lp én een platina plaat voor 'Zo ver weg', de eerste single van Mama's Jasje.