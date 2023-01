Igor uit Ham neemt voor tweede keer deel aan Dakar Rally: “Proberen nu wel de wedstrijd uit te rijden”

Hoewel de race erg zwaar is, is het team goed voorbereid, met een speciale truck. “Vroeger werd er met standaardtrucks gereden, maar dat is verleden tijd. Wij hebben heel hard aan onze truck gewerkt.” En dat is ook nodig, want de organisatie stelt enkele eisen voor deelnemende wagens. “We moeten bijvoorbeeld minimaal 8.5 ton wegen. En ook onze kooi hebben we moeten aanpassen, net als de brandblussystemen”, zegt Igor.