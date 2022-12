IMF wil dat ons land vanaf volgend jaar jaarlijks miljarden bespaart, "tot de overheidsschuld is gestabiliseerd"

"Het begrotingstekort mag in 2023 niet stijgen en zou idealiter beperkt worden", klinkt het in het afsluitende statement van de doorlichting. "Dat betekent dat volgend jaar een aanpassing van zowat 0,8 procent van het bbp (of meer) nodig is en van een gelijkaardige omvang (of meer) in de jaren nadien tot de overheidsschuld is gestabiliseerd en een structureel evenwicht is bereikt."