In de Chinese stad waar de hele wereld kerstversiering koopt, slaat de crisis toe: "Te grote onvoorspelbaarheid bij leveranciers"

Het succesverhaal van Yiwu begint in de jaren 80, wanneer de eerste fabrieken uit de grond rijzen om handel te drijven met de rest van de wereld. De ligging van de stad bleek van goudwaarde. “Ze zaten niet ver van Shanghai, waar een haven was die alles kon verschepen”, legt Coppens uit. “Tegelijkertijd zaten ze ver genoeg van de stad om betaalbaar te zijn. Toen Alibaba (de Chinese e-commercegigant, red.) in de jaren 90 ontstond, was dat bovendien de perfecte online partner om alles over de hele wereld te verschepen.”