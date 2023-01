Kempense gemeenten krijgen één website met alle info over verbouwen en energiepremies 

De website is nu ter beschikking gesteld voor alle gemeenten in de Kempen en is in Vlaanderen uniek in zijn soort. “We hebben ook een monitoringsysteem geplaatst zodat we perfect kunnen zien naar welke informatie mensen opzoek zijn en welke nog niet duidelijk is. Zo kunnen we de website nog verbeteren en willen we hem binnen enkele maanden ook uitrollen voor de regio Antwerpen en Mechelen”, aldus gedeputeerde Helsen.