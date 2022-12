Duitse klimaatactivisten zagen top af van kerstboom in Berlijn: "Dit is het topje van een wereldwijde klimaatcatastrofe"

Vanmorgen hebben klimaatactivisten de top van de kerstboom aan de Brandenburger Tor in Berlijn afgezaagd. De actiegroep "Letzte Generation" (Laatste Generatie) vraagt hiermee aandacht voor de klimaatcrisis. "We zien tot nu toe in Duitsland enkel het tipje van een onderliggende, wereldwijde klimaatcatastrofe."