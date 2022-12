Limburgse lokale politie arresteerde dit jaar al 3.067 mensen

Bij de Limburgse lokale politie zijn 224 rechercheurs actief, dat is 12,5% van alle personeelsleden. Dat is meer dan de gebruikelijke 7% in andere zones. “Er zijn momenteel problemen met het aantal mensen en middelen bij de lokale politie”, vertelt Tinne Van den Broeck van de zone Carma. “Ik hoop dat we volgend jaar nog meer kunnen specialiseren en samenwerken met de andere lokale zones om de goede resultaten van dit jaar te kunnen verbeteren.”