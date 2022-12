Liveblog - Luchtalarm in heel Oekraïne, president Zelenski op weg naar de Verenigde Staten

Goeiemiddag. De Oekraïense president Zelenski is op weg naar de Verneigde Staten voor een bezoek aan zijn Amerikaanse collega Joe Biden en een toespraak in het Amerikaanse Congres. De Russische president Poetin en zijn minister van Defensie Sjojgoe zouden vandaag dan weer een belangrijke toespraak houden over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Intussen is in heel Oekraïne het luchtalarm afgegaan. In deze liveblog houden we u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in en rond Oekraïne.