Lokale asbestvervuiling bij uitslaande brand in Aartselaar

Dinsdagavond rond 18.15 uur is er brand ontstaan in een woning aan de Langlaarsteenweg in Aartselaar. Toen de brandweer aankwam, ging het al om een uitslaande brand van een bijgebouw. Het dak boven de garage stond in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het woongedeelte van het gebouw, door een stoplijn te maken tussen de garage en het woongedeelte. De brandweer kreeg de brand onder controle door te blussen vanaf de ladderwagen en ook van binnenuit.

Op het dak van de garage liggen asbesthoudende golfplaten. Er is een groot gat gebrand in het dak. De asbestvervuiling blijft beperkt tot de tuin van de woning. Een gespecialiseerde firma zal de vervuiling komen opruimen.



De brand is ontstaan aan een oververhitte kachelbuis in het bijgebouw. Brandbaar materiaal op zolder heeft vuur gevat en het dak in brand gestoken. De bewoners hebben de brand zelf opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd. De bewoners raakten veilig buiten. Niemand is gewond. Het woongedeelte van het huis blijft bewoonbaar.