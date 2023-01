Man uit Londerzeel krijgt 1 jaar cel nadat hij overval verzint om ongeval te verdoezelen

De beklaagde was twee jaar geleden met zijn voertuig op enkele betonblokken gereden toen hij na een restaurantbezoek huiswaarts reed. Nadat hij tevergeefs had gewacht op een takeldienst, keerde hij terug naar het restaurant. Daar belde hij de politie op met de melding dat hij net het slachtoffer was geworden van een gewelddadige overval. Al snel bleek dat het verhaal van de man niet klopte. Zo vond de politie de ‘gestolen’ spullen terug in zijn wagen en veranderde de man meermaals zijn versie van de feiten. Bovendien bevestigde de takeldienst dat de man hen had gebeld en was er ook een getuige die het ongeval had zien gebeuren.

Op de zitting van de correctionele rechtbank vorige maand bleek dat de beklaagde sinds 1999 al meer dan twintig keer was veroordeeld voor rijden onder invloed. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde was het dan ook duidelijk dat de man de overval had verzonnen om aan een nieuwe veroordeling te ontsnappen. De verdachte daagde niet op voor zijn proces en werd dan ook bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar.