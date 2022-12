Al bijna 200 kinderen hebben meegroei-abonnement voor kinderfietsen bij Hobokense fietswinkel

Een jaar geleden richtte Jan Vandermeeren, zaakvoerder van fietsenwinkel XTR-shop in Hoboken, "De Groeispurters" op. Dat is een verhuurformule voor lichtgewicht kinderfietsen van hoge kwaliteit. Die formule zou ouders over de streep moeten trekken om te investeren in een kwalitatieve kinderfiets. Kinderen groeien heel snel uit hun fiets, waardoor de verleiding groot is om eerder een budgetvriendelijk of tweedehands exemplaar aan te schaffen. Die fietsen zijn volgens het bedrijf vaak ook zwaar, waardoor kinderen hun fietsplezier kunnen kwijtspelen.