Michel Draguet gaat nog steeds voor vierde ambtstermijn als directeur-generaal bij Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Aan de werking van de federale instelling verandert voorlopig niets. De directeur van het KMSKB voelt zich door de persoonlijke aanvallen in de open brief wel verantwoordelijk. "Ik ben verantwoordelijk voor alle personeelsleden. Als op een persconferentie iemand niet is uitgenodigd, is dat mijn verantwoordelijkheid", verklaart hij. "We moeten nu reageren, want we hebben de pijn van de mensen gehoord. We moeten op een algemeen niveau het welzijn van de personeelsleden proberen te verbeteren, maar we hebben beperkte middelen", besluit Draguet.