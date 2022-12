Minderjarige jongen (16) overleden na steekpartij in Berchem

Rond half acht vanmorgen is een minderjarige jongen van 16 jaar neergestoken aan de Wapenstilstandlaan in Berchem. "Volgens getuigen werd de jongen achterna gezeten door een aantal jongeren. Er is een soort van gevecht, een discussie ontstaan en daarbij is de jongen heel zwaargewond geraakt", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Hij heeft een aantal messteken opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht." Intussen is de jongen in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen.