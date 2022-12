Universiteit Gent ontdekt dat bomen bijna 2 keer meer koolstof bevatten dan gedacht 

“Het onderzoek toonde ook aan dat grote en oude bomen erg belangrijk zijn in de bestudeerde bossen. Ze slaan de helft van alle koolstof van een bos op, terwijl ze maar 7 procent van alle bomen uitmaken.” De bevinding is belangrijk voor beleidsmakers. “Nieuwe bossen zijn nodig, maar ze hebben tijd nodig om koolstof op te kunnen slaan. Het is nog belangrijker om oude en grote bomen goed te beschermen. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, als ze verdwijnen komt er opnieuw veel koolstof vrij in de vorm van CO 2 .”