Koppel uit Boom verkoopt appartement voor dure ooroperatie zoon (6) in Amerika, specialisten zeggen dat er in België ook veel kan 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is het expertisecentrum in België als het gaat over gehooroperaties. "Los van dit specifieke dossier, is mijn eerste aanvoelen dat het niet correct is dat we in België, en bij uitbreiding in heel Europa, niet dezelfde hulp kunnen bieden als in Amerika", zegt professor Olivier Vanderveken, diensthoofd NKO van het UZA aan Radio2 in Antwerpen.

Vanderveken benadrukt dat patiënten zoals Ian ook zonder een nieuwe gehoorgang met een stereogevoel kunnen horen. "Staar je niet blind op die nieuwe gehoorgang. Het is veel belangrijker om te zien wat er onder de schedel aanwezig is op het vlak van zenuwbanen en het slakkenhuis. We kunnen na een oorreconstructie werken via botgeleiding om het geluid naar het goedwerkende oor aan de andere kant te geleiden. Als er in extremere gevallen zelfs geen slakkenhuis is, kunnen we ook een implantaat plaatsen op de hersenstam op de plek waar de vertakking van het gehoor zit. Dat doen we hier bij ons in België. We werken daarvoor zelfs samen met specalisten van hét Londense kinderziekenhuis bij uitstek."

Vanderveken beklemtoont dat hij puur vanuit de medische wetenschap spreekt. "Ik moet abstractie maken van de wensen van de patiënt. Iedereen heeft het recht om zelf een centrum en een behandeling te kiezen, waar ook ter wereld."