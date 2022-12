Opvallend bezoek in Brussel: kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel lopen mee met de Warmathon van De Warmste Week

De kroonprinses treedt daarmee in de voetsporen van hun vader, koning Filip. Die nam in 2016 deel aan de allereerste Warmathon. Hij deed dat toen samen met Emmanuel, Eléonore en Gabriël. Voor Elisabeth is het dus de eerste keer, maar we weten al langer dat ze sportief is. Zo rondde ze afgelopen jaar een opleiding af aan de Koninklijke Militaire School van Brussel.