BEKIJK - Lise schreef nummer over dakloze Renzy en brengt het live voor hem in Het Warmste Huis

Een ontroerend moment in Het Warmste Huis vanmiddag: daar bracht Lise Joostens haar zelfgeschreven nummer voor Renzy Planchon. De twee hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar hebben wel een opvallende link met elkaar. Renzy getuigde enkele maanden geleden in de krant over het leven als dakloze. Lise las het artikel en schreef er een nummer over. Dat deelde ze op sociale media en bracht hen uiteindelijk samen in Het Warmste Huis in Hasselt.