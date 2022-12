Royals op zondag - Zomerse shorts, zussen tussen herfstbladeren én een "gore poedel": ontdek de koninklijke kerstkaarten

De foto werd gemaakt op het Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award-gala in New York. Harry en Meghan kregen er in december een prijs voor hun inzet voor raciale rechtvaardigheid, mentale gezondheid en andere initiatieven via hun stichting Archewell. "We komen niet zo veel buiten omdat onze kinderen jong zijn. Dit was onverwacht. Het is leuk om een avondje uit met mijn vrouw met jullie te spenderen, bedankt om te komen", grapte Harry tegen het publiek.