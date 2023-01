Nieuw project tegen intrafamiliaal geweld in 6 Rupelgemeenten: netwerken versterken en hulp voor slachtoffers en plegers

Daarnaast zullen zowel aan slachtoffers als aan plegers hulpprogramma's aangeboden worden om hen sterker te maken. Ze leren stressoorzaken van intrafamiliaal geweld beter herkennen en beheersen. "Van slachtoffers willen we hun weerbaarheid en veerkracht versterken. Voor plegers willen we een laagdrempelig meldpunt organiseren. Zo kunnen ze ook zelf de stap zetten op een positieve manier, en worden ze niet alleen bestraft. We helpen hen meer inzicht te krijgen in de prikkels die maken dat ze hun gedrag niet meer onder controle kunnen houden."