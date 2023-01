Schilde legt natuurbegraafplaats aan voor duurzaam begraven

Schilde gaat een stuk van de begraafplaats aan het Kerkplein heraanleggen als natuurbegraafplaats. De gemeente wil zo duurzaam begraven mogelijk maken. Op de natuurbegraafplaats is het enkel mogelijk om assen te verstrooien of mensen te begraven in biologisch afbreekbare urnen. Blijvende gedenktekens zijn er niet toegestaan. De natuurbegraafplek zou in het voorjaar 2023 in gebruik worden genomen.