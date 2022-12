Leven in Chinese stad Shanghai valt stil door coronabesmettingen: "Je ziet alles instorten, bijna niemand meer op straat"

De stijgende coronabesmettingen in China worden steeds meer zichtbaar in het straatbeeld. “Je ziet alles instorten: het is ontzettend stil, er is bijna niemand meer op straat”, getuigt Bas Kreukniet, directeur bij een technologiebedrijf in Shanghai en sinds vannacht zelf gevloerd door het virus. “In mijn bedrijf is intussen bijna de helft van het personeel afwezig. Het is momenteel heel dramatisch en moeilijk.”