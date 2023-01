Stad Genk neemt accommodatie voetbalclub Bregel Sport over voor 1.1 miljoen euro

Die overname kost de stad 1.1 miljoen euro. “Dat is een bedrag op basis van een schatting, rekening houdend met wat we al hebben geïnvesteerd in de club”, verklaart de schepen. “Wij staan ook borg voor een lening van de club waarvan nog 900.000 euro openstaat. Die zullen wij afbetalen.”

De schepen geeft toe dat het om een uitzonderlijke overname gaat. "We subsidiëren onze clubs zodat ze zelf hun accommodatie kunnen financieren,” zegt de schepen, “maar hier is het misgelopen en voor het belang van de kinderen moeten we ingrijpen.”