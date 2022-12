Stadsdiensten Diest weer zo goed al operationeel na cyberaanval: "Wel nog vertragingen"

De stadsdiensten werken normaal wel op afspraak, maar dit is nu nog niet het geval. “Omdat ons afsprakensystem nog niet werkt, hebben wij nu vrije inloop. Dat wil zeggen dat mensen moeten wachten in de wachtzaal. Er kan ook wat vertraging zijn omdat we een week zonder computers zaten.”

Op termijn zullen de stadsdiensten weer verhuizen naar de loketten in het nieuwe stadhuis van Diest. “Hoe lang dat zal duren, kunnen we nog niet zeggen. We maken ons daar ook geen zorgen over, het is belangrijker dat we de mensen kunnen helpen”, besluit Jeroen Belmans.