Dodelijke steekpartij in Berchem: een afrekening tussen gewelddadige rapbendes?

In Berchem in Antwerpen is een tiener van 16 om het leven gekomen na een steekpartij. Politie en parket zijn met een onderzoek gestart om de context en omstandigheden verder te onderzoeken.

Het slachtoffer zou actief geweest zijn in het rapmilieu en dus sluiten de speurders niet uit dat het om een mogelijke afrekening gaat tussen rivaliserende rapbendes. In het verleden trok het Antwerps parket al eens aan de alarmbel over het toegenomen aantal geweldsincidenten tussen zogenoemde drillrapgroepen.