Stuurgroep Turnhouts Vennengebied start actie "Red je boer" met filmpjes en petitie: "Consument ook wakker maken"

Maar ligt die burger ook niet wakker van het klimaat? Is er een stikstofprobleem? "Wij hebben de analyses die gebruikt werden om het stikstofplan op te maken, opgevraagd, maar we krijgen ze niet. We stellen ons dus vragen over de juistheid van die gegevens. Het stikstofplan hoeft voor ons niet ingetrokken te worden, maar we willen wel dat het correct is, zodat er zekerheid en rechtszekerheid is voor mensen die nog willen ondernemen. De sector heeft de afgelopen 20 tot 30 jaar al veel geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Wij zijn er dagelijks mee bezig. Maar nieuwe investeringen worden nu geblokkeerd door dezelfde overheid die zegt dat we niets willen doen aan het klimaat."

Volgens Herreijgers zal het probleem zich voor een deel ook zelf oplossen. "De sector vergrijst heel snel. Tussen nu en 15 jaar zullen veel landbouwers ermee stoppen en maar 10 tot 15 procent van de bedrijven heeft opvolgers."