Timmermans reageert op uitspraken minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): "Demir is heel moedig als het gaat om natuur, waarom niet om klimaat?"

Demir had zondag felle kritiek op het akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten gesloten hebben. Dat komt er in grote lijnen op neer dat burgers en bedrijven meer gaan moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, maar dat wie daar nood aan heeft, geholpen zal worden door het sociaal klimaatfonds. Demir laakte met name het feit dat Vlaanderen meer in dat fonds zal stoppen dan het eruit haalt.

"Ik begrijp het niet", reageert Timmermans nu. "Zo werkt Europa: als je zoals Vlaanderen tot de rijkste delen van Europa behoort, betaal je meer dan je ontvangt. Dat is op andere terreinen gerechtvaardigd, maar hier blijkbaar niet."