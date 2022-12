Tomorrowland keert terug naar Brazilië in najaar 2023

In 2017 volgde er geen Braziliaanse editie meer van Tomorrowland. Het aangekondigde festivalweekend in São Paulo werd toen opgeschort omdat er problemen waren met de buitenlandse partner die Tomorrowland mee organiseerde. Ook de jaren erna keerde het dance-event niet meer terug naar Zuid-Amerika, tot nu dus. "Vanuit Brazilië komt er nog altijd veel liefde en appreciatie voor het festival, dus we keren in de nabije toekomst graag terug naar daar", zei Debby Wilmsen in 2016 al.