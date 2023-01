Trajectcontrole in vier gemeenten van politiezone Lubbeek

In Lubbeek komt de trajectcontrole langs de Plein-, en Kapelstraat en de Ganzendries tussen de Diestse- en Tiensesteenweg. “Het is een doorgangsweg tussen twee steenwegen waar er toch heel wat verkeer is en waar we in het verleden al extra maatregel namen, zoals een verbod op zwaar vervoer. Het is ook de eerste weg buiten Leuven waar er geen 30 kilometer per uur is, en dat zorgt voor nog meer sluipverkeer", zegt schepen van Mobiliteit Tania Roskams (N-VA)

De schepen hoopt vooral dat iedereen zich aan de snelheid zal houden. “Over de hele as mag je 50 kilometer per uur, vroeger was dat 70 kilometer per uur. Er zijn ook veel bochten in de weg. Het is dan ook belangrijk dat men zich aan de snelheid houdt. Uit flitscontroles weten we dat daar nogal snel gereden wordt. Trajectcontrole heeft het voordeel dat het dag- en nacht is, continu. Bovendien kan men ook de gegevens gebruiken om het zwaar verkeer eruit te halen.” De trajectcontroles zullen vanaf volgend jaar ingaan.