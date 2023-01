Twee hybride patrouilleschepen zorgen mee voor handhaving in de Antwerpse haven op een duurzame manier

Ordehandhavers aan boord kijken toe op het naleven van de regels en procedures in de haven. "Je mag hier niet zomaar om het even welke goederen binnenbrengen of varen waar je wil. De bemanning moet ook in orde zijn met zijn papieren. Dat gebeurde vroeger vooral van aan de wal. Tegenwoordig schakelen we ook drones in en nu gebeurt het toezicht dus ook vanop het water."